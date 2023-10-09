Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области анонсировали усиление проверок автомобилей: какая ситуация на дорогах сейчас arrow

В Киевской области анонсировали усиление проверок автомобилей: какая ситуация на дорогах сейчас

9 октября 2023 10:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пробки в Киеве сегодня 9 октября - ситуация на дорогах
Проверка документов. Фото: facebook.com/DPSUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На утро 9 октября въезд в Киев осуществляется с минимальными транспортными задержками. Лишь по Броварскому проспекту и в Святошинском районе возле Вишневого зафиксированы небольшие скопления автомобилей. 

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

Читайте также:

Пробки на въезд в Киев 9 октября

По доступной информации, дороги в столицу Украины в основном свободны от значительных транспортных заторов. Небольшие трудности движения наблюдаются  в направлении от посёлка Быковня до Рыбного и в районе Вышневого в районе Святошинском районе, однако они не вызывают серьезных транспортных проблем. 

Пробки в Киеве
Пробки на въезде в Киев. Фото: скриншот
Пробки в Киеве
Пробки на въезде в Киев. Фото: скриншот

Причинами временных затруднений на дорогах, пролегающих в сторону Киева, становятся военные контрольно-пропускные пункты, обустроенные по периметру столицы. Именно из-за их наличия автомобили периодами вынуждены подождать въезда в город, и в часы пик длина автопотока может увеличиваться.

Ужесточение проверки автомобилей

Глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка начнут реализацию запланированных мероприятий по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области. 

В ходе вышеупомянутых действий в некоторых громадах возможны временные ограничения для передвижения транспорта и пешеходов, а также могут проводиться проверки документов.

Руслан Дяченко об усилении проверок на дорогах
Руслан Дяченко об усилении проверок на дорогах

Напомним, что по состоянию на сегодня, 9 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз