Пробки в Киеве сегодня 9 октября - ситуация на дорогах

Проверка документов. Фото: facebook.com/DPSUkraine

На утро 9 октября въезд в Киев осуществляется с минимальными транспортными задержками. Лишь по Броварскому проспекту и в Святошинском районе возле Вишневого зафиксированы небольшие скопления автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Пробки на въезд в Киев 9 октября

По доступной информации, дороги в столицу Украины в основном свободны от значительных транспортных заторов. Небольшие трудности движения наблюдаются в направлении от посёлка Быковня до Рыбного и в районе Вышневого в районе Святошинском районе, однако они не вызывают серьезных транспортных проблем.

Пробки на въезде в Киев. Фото: скриншот

Пробки на въезде в Киев. Фото: скриншот

Причинами временных затруднений на дорогах, пролегающих в сторону Киева, становятся военные контрольно-пропускные пункты, обустроенные по периметру столицы. Именно из-за их наличия автомобили периодами вынуждены подождать въезда в город, и в часы пик длина автопотока может увеличиваться.

Ужесточение проверки автомобилей

Глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка начнут реализацию запланированных мероприятий по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.

В ходе вышеупомянутых действий в некоторых громадах возможны временные ограничения для передвижения транспорта и пешеходов, а также могут проводиться проверки документов.

Руслан Дяченко об усилении проверок на дорогах

Напомним, что по состоянию на сегодня, 9 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.