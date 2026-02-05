Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині авто з людьми провалилося під кригу — загинув чоловік

На Київщині авто з людьми провалилося під кригу — загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 21:21
Трагедія на Київському морі — автомобіль з людьми провалився під кригу
Автомобіль, який провалився під лід у Вишгородському районі. Фото: ДСНС

На водосховищі поблизу села Лебедівка Вишгородського району Київської області сталася трагедія. Під час дрифту під кригу провалився автомобіль. В салоні перебувало двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Загибель через дрифт на водоймі

Місце, де затонув автомобіль, вдалося встановити завдяки відео, що з'явилося у мережі. На ньому видно, як машина дрифтує по льоду й у певний момент зникає під водою.

Під кригу провалився автомобіль УАЗ із двома чоловіками, що перебували всередині. Рятувальники знайшли машину на глибині понад чотири метри. Бійці ДСНС провели складну операцію, аби дістатися до салону автівки. Тіло одного із загиблих чоловіків рятувальники підняли на поверхню.

"Другого чоловіка в салоні авто не виявили. Пошукові роботи тривають", — зазначають в ДСНС.

На Київщині авто провалилося під кригу
Рятувальники дістають автомобіль з водойми. Фото: ДСНС

Рятувальники наголошують, що такі "розваги" несуть смертельну небезпеку. В ДСНС закликають людей не ризикувати собою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП. В автомобілі перебував міський голова Вознесенська Євген Величко. 

Також ми розповідали про те, що у Львові сталася потрійна ДТП. Внаслідок аварії є постраждала.

смерть Київська область автомобіль водойма лід
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації