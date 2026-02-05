Трагедія на Київському морі — автомобіль з людьми провалився під кригу

Автомобіль, який провалився під лід у Вишгородському районі. Фото: ДСНС

На водосховищі поблизу села Лебедівка Вишгородського району Київської області сталася трагедія. Під час дрифту під кригу провалився автомобіль. В салоні перебувало двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Загибель через дрифт на водоймі

Місце, де затонув автомобіль, вдалося встановити завдяки відео, що з'явилося у мережі. На ньому видно, як машина дрифтує по льоду й у певний момент зникає під водою.

Під кригу провалився автомобіль УАЗ із двома чоловіками, що перебували всередині. Рятувальники знайшли машину на глибині понад чотири метри. Бійці ДСНС провели складну операцію, аби дістатися до салону автівки. Тіло одного із загиблих чоловіків рятувальники підняли на поверхню.

"Другого чоловіка в салоні авто не виявили. Пошукові роботи тривають", — зазначають в ДСНС.

Рятувальники дістають автомобіль з водойми. Фото: ДСНС

Рятувальники наголошують, що такі "розваги" несуть смертельну небезпеку. В ДСНС закликають людей не ризикувати собою.

