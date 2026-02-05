Видео
Україна
Главная Киев На Киевщине авто с людьми провалилось под лед — погиб мужчина

На Киевщине авто с людьми провалилось под лед — погиб мужчина

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 21:21
Трагедия на Киевском море — автомобиль с людьми провалился под лед
Автомобиль, который провалился под лед в Вышгородском районе. Фото: ГСЧС

На водохранилище вблизи села Лебедевка Вышгородского района Киевской области произошла трагедия. Во время дрифта под лед провалился автомобиль. В салоне находилось два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Гибель из-за дрифта на водоеме

Место, где затонул автомобиль, удалось установить благодаря видео, появившемуся в сети. На нем видно, как машина дрифтует по льду и в определенный момент исчезает под водой.

Под лед провалился автомобиль УАЗ с двумя мужчинами, находившимися внутри. Спасатели нашли машину на глубине более четырех метров. Бойцы ГСЧС провели сложную операцию, чтобы добраться до салона автомобиля. Тело одного из погибших мужчин спасатели подняли на поверхность.

"Второго мужчину в салоне авто не обнаружили. Поисковые работы продолжаются", — отмечают в ГСЧС.

На Київщині авто провалилося під кригу
Спасатели достают автомобиль из водоема. Фото: ГСЧС

Спасатели отмечают, что такие "развлечения" несут смертельную опасность. В ГСЧС призывают людей не рисковать собой.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Кировоградщине произошло смертельное ДТП. В автомобиле находился городской голова Вознесенска Евгений Величко.

Также мы рассказывали о том, что во Львове произошло тройное ДТП. В результате аварии есть пострадавшая.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
