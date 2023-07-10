На Київщині бригади ДТЕК екстрено перевели у посилений режим: що сталось

Працівники ДТЕК. Фото: google.com

У найближчу годину в Києві та області очікується сильний дощ із грозою. Через ймовірну негоду енергетики переведені в посилений режим.

Про це провідомляє ДТЕК.

Читайте також:

Енергетиків екстрено перевели в посилений режим

У Києві та на Київщині прогнозується дощ та гроза. Через це енергетики компанії будуть працювати у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — попередили в установі.

Куди звертатись у випадку підтоплень доріг

У КМДА зазначили, що в разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертатись потрібно до диспетчерської: 0442847419.

Якщо ж впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 0444303713.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 11 липня, у частині регіонів знизиться температура повітря. Окрім того, в західних та східних областях очікуються короткочасні дощі.