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В Киевской области бригады ДТЭК экстренно перевели в усиленный режим: что произошло

10 июля 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области бригады ДТЭК экстренно перевели в усиленный режим: что произошло
Работники ДТЭК. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ближайшие дни в Киеве и области ожидается сильный дождь с грозой. Из-за вероятной непогоды энергетики переведены в усиленный режим.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Энергетиков экстренно перевели в усиленный режим

В Киеве и Киевской области прогнозируется дождь и гроза . Поэтому энергетики компании будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее их ликвидировать.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — предупредили в заведении.

Куда обращаться в случае подтоплений дорог

В КГГА отметили, что в случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращаться нужно в диспетчерскую: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 0444303713.

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 11 июля, в части регионов снизится температура воздуха. Кроме того, в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди.

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