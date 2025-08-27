Вибухи на Київщині 27 серпня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 27 серпня, на Київщині пролунали потужні вибухи. Стало відомо про роботу ППО через атаку ворожих дронів.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

Що відомо про вибухи на Київщині

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав він.

До цього у КМВА попереджали про загрозу обстрілу.

Пост КМВА. Фото: скриншот

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — говориться у повідомленні.

Моніторінговий канал monitor показав траєкторію руху дронів РФ.

Траекторія руху дронів РФ. Фото: monitor

Нагадаємо, що до цього вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.

Раніше Суми зазнали атаки російських безпілотників. У місті зафіксовані пошкодження від вибухів.