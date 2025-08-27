Вибухи на Київщині 27 серпня - що відомо

На Київщині було чутно потужні вибухи
У середу, 27 серпня, на Київщині пролунали потужні вибухи. Стало відомо про роботу ППО через атаку ворожих дронів.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Що відомо про вибухи на Київщині
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав він.
До цього у КМВА попереджали про загрозу обстрілу.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — говориться у повідомленні.
Моніторінговий канал monitor показав траєкторію руху дронів РФ.
Нагадаємо, що до цього вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.
Раніше Суми зазнали атаки російських безпілотників. У місті зафіксовані пошкодження від вибухів.
Читайте Новини.LIVE!