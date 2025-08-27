Видео
На Киевщине были слышны мощные взрывы

На Киевщине были слышны мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:36
Взрывы на Киевщине 27 августа - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 27 августа, на Киевщине прогремели мощные взрывы. Стало известно о работе ПВО из-за атаки вражеских дронов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также:
На Київщині було чутно потужні вибухи - фото 1
Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Киевской области

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — написал он.

До этого в КГВА предупреждали об угрозе обстрела.

На Київщині було чутно потужні вибухи - фото 2
Пост КМВА. Фото: скриншот

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Мониторинговый канал monitor показал траекторию движения дронов РФ.

На Київщині було чутно потужні вибухи - фото 3
Траектория движения дронов РФ. Фото: monitor

Напомним, что до этого взрывы прогремели в Днепре и Запорожье. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.

Ранее Сумы подверглись атаке российских беспилотников. В городе зафиксированы повреждения от взрывов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
