Взрывы на Киевщине 27 августа - что известно

На Киевщине были слышны мощные взрывы
В среду, 27 августа, на Киевщине прогремели мощные взрывы. Стало известно о работе ПВО из-за атаки вражеских дронов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
Что известно о взрывах в Киевской области
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — написал он.
До этого в КГВА предупреждали об угрозе обстрела.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.
Мониторинговый канал monitor показал траекторию движения дронов РФ.
Напомним, что до этого взрывы прогремели в Днепре и Запорожье. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.
Ранее Сумы подверглись атаке российских беспилотников. В городе зафиксированы повреждения от взрывов.
