На Київщині через аномальну спеку сталася масштабна пожежа (фото)

Пожежа на Київщині. Фото: t.me/dsns_kyiv_region

У четвер, 7 травня, у Бучанському районі Київської області через аномальну спеку сталася масштабна ліса пожежа. Наразі ліквідація вогню триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Що відомо про пожежу у Київській області

"Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру полум’я стрімко поширилося поблизу села Тарасівщина. Вогонь охопив 70 га лісової підстилки та 30 га відкритої території", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що до ліквідації пожежі залучені їх рятувальники, працівники Димерського лісництва, пожежні підрозділи Нацгвардії та добровольці загону швидкого реагування Червоного Хреста.

Також там додали, що о 18:30 пожежу було локалізовано.

Пост ДСНС щодо пожежі. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, понад 300 рятувальників з різних регіонів ліквідують масштабну пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва Запорізької області. Вогонь охопив близько 75 гектарів.

Також ми писали, що пізно ввечері 25 квітня росіяни завдали удару по Дніпру. Через атаку спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.