На Киевщине из-за аномальной жары произошел масштабный пожар (фото)

Пожар на Киевщине. Фото: t.me/dsns_kyiv_region

В четверг, 7 мая, в Бучанском районе Киевской области из-за аномальной жары произошел масштабный лесной пожар. Сейчас ликвидация огня продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Что известно о пожаре в Киевской области

"Из-за аномальной весенней жары и сильных порывов ветра пламя стремительно распространилось вблизи села Тарасовщина. Огонь охватил 70 га лесной подстилки и 30 га открытой территории", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлечены их спасатели, работники Дымерского лесничества, пожарные подразделения Нацгвардии и добровольцы отряда быстрого реагирования Красного Креста.

Также там добавили, что в 18:30 пожар был локализован.

Пост ГСЧС относительно пожара. Фото: скриншот

