Війна в Україні — вночі 31 липня росіяни атакували Київщину дронами

Рятувальники ліквідують пожежу у будівлі внаслідок ворожого обстрілу. Фото: ДСНС

Росіяни продовжують обстрілювати території України. Вночі 31 липня у Київській області внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 31 липня.

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За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків безпілотника під час нічної атаки росіян на Київщині загорівся житловий будинок. Будівля частково зазнала руйнувань.

Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння. Загиблих та постраждалих немає.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 липня ворог завдав найбільш масової атаки ударними дронами на Україну за всю війну. Ціллю росіян був Київ, проте їм не вдалося досягти бажаного — постраждалих і руйнувань у столиці немає.

Раніше ми писали, що у передмісті Херсона лунали вибухи — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та одну поранену.