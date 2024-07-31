Война в Украине — ночью 31 июля россияне атаковали Киевскую область дронами

Спасатели ликвидируют пожар в здании в результате вражеских обстрелов. Фото: ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать территорию Украины. Ночью 31 июля в Киевской области в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 31 июля.

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По данным ГСЧС, в результате падения обломков беспилотника во время ночной атаки россиян в Киевской области загорелся жилой дом. Здание частично потерпело разрушения.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну. Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого – пострадавших и разрушений в столице нет.

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