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В Киевской области из-за атаки дронов возник пожар

31 июля 2024 09:26
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — ночью 31 июля россияне атаковали Киевскую область дронами
Спасатели ликвидируют пожар в здании в результате вражеских обстрелов. Фото: ГСЧС
Валерия Барановская - редактор

Россияне продолжают обстреливать территорию Украины. Ночью 31 июля в Киевской области в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 31 июля.

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По данным ГСЧС, в результате падения обломков беспилотника во время ночной атаки россиян в Киевской области загорелся жилой дом. Здание частично потерпело разрушения.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Обстрел Киевской области 31 июля
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну. Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого – пострадавших и разрушений в столице нет.

Ранее мы писали, что в пригороде Херсона раздавались взрывы — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.

война пожар ГСЧС россияне беспилотники Киевская область война в Украине

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