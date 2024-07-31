Война в Украине — ночью 31 июля россияне атаковали Киевскую область дронами

В Киевской области из-за атаки дронов возник пожар
Россияне продолжают обстреливать территорию Украины. Ночью 31 июля в Киевской области в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 31 июля.
Последствия атаки россиян на Киевщину
По данным ГСЧС, в результате падения обломков беспилотника во время ночной атаки россиян в Киевской области загорелся жилой дом. Здание частично потерпело разрушения.
Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну. Целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого – пострадавших и разрушений в столице нет.
Ранее мы писали, что в пригороде Херсона раздавались взрывы — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.
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