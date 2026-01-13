Відео
Головна Київ На Київщині через атаку горіли будинки та промисловий об'єкт

На Київщині через атаку горіли будинки та промисловий об'єкт

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 11:36
Російська атака на Київщину 13 січня — де виникли пожежі
Пожежа внаслідок атаки. Фото: ДСНС Київщини

Київська область у ніч на 13 січня знову опинилася під російським обстрілом. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлової та промислової інфраструктури, а також виникнення пожеж у кількох районах регіону.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини. 

Читайте також:

Обстріли Київської області 13 січня 

За наявною інформацією, у Броварському та Фастівському районах російські удари призвели до займання господарських і тимчасових споруд. До ліквідації пожеж залучалися підрозділи ДСНС, які оперативно загасили вогонь та не допустили його поширення.

Обстріли Київської області
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини
Пожежа в Київській області
Пошкоджене житло від пожежі. Фото: ДСНС Київщини

На території Вишгородського району внаслідок обстрілу сталося загоряння у житловому будинку. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу.

Київська область атака
Пожежа. Фото: ДСНС Київщини

За попередніми даними, внаслідок атаки обійшлося без загиблих і постраждалих. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ сказали, яку кількість дронів та ракет застосувала Росія проти України вночі 13 січня. 

Також на масований повітряний удар відреагував Володимир Зеленський

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
