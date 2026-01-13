Российская атака на Киевскую область 13 января — где возникли пожары

Пожар в результате атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Киевская область в ночь на 13 января снова оказалась под российским обстрелом. В результате атаки зафиксировано повреждение жилой и промышленной инфраструктуры, а также возникновение пожаров в нескольких районах региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Обстрелы Киевской области 13 января

По имеющейся информации, в Броварском и Фастовском районах российские удары привели к возгоранию хозяйственных и временных построек. К ликвидации пожаров привлекались подразделения ГСЧС, которые оперативно потушили огонь и не допустили его распространения.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

Поврежденное жилье от пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

На территории Вышгородского района в результате обстрела произошло возгорание в жилом доме. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.

Пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

По предварительным данным, в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших. Информация о масштабах повреждений уточняется.

