Главная Киев В Киевской области из-за атаки горели дома и промышленный объект

В Киевской области из-за атаки горели дома и промышленный объект

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:36
Российская атака на Киевскую область 13 января — где возникли пожары
Пожар в результате атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Киевская область в ночь на 13 января снова оказалась под российским обстрелом. В результате атаки зафиксировано повреждение жилой и промышленной инфраструктуры, а также возникновение пожаров в нескольких районах региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Читайте также:

Обстрелы Киевской области 13 января

По имеющейся информации, в Броварском и Фастовском районах российские удары привели к возгоранию хозяйственных и временных построек. К ликвидации пожаров привлекались подразделения ГСЧС, которые оперативно потушили огонь и не допустили его распространения.

Обстріли Київської області
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киевской области
Пожежа в Київській області
Поврежденное жилье от пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

На территории Вышгородского района в результате обстрела произошло возгорание в жилом доме. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.

Київська область атака
Пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

По предварительным данным, в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сказали, какое количество дронов и ракет применила Россия против Украины ночью 13 января.

Также на массированный воздушный удар отреагировал Владимир Зеленский.

пожар ГСЧС Киевская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
