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На Київщині через мобілізацію може закритися великий комбінат

3 липня 2024 05:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Київській області через мобілізаціб може закритися велике підприємство, на якому працює дві тисячі осіб
Працівник Київського картонно-паперового комбінату. Фото: interfax.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК), що у місті Обухів на Київщині, опинився на межі закриття. Через тотальну мобілізацію працівників-чоловіків. На комбінаті кажуть, їх неможливо замінити жінками. Якщо підприємство зупиниться — сотні людей втратять роботу, значно зменшаться надходження до місцевого бюджету.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на пресслужбу картонно-паперового комбінату. 

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На виробництві намагаються заміщати чоловіків жінками. Працівниці проходять спеціальне навчання. Але заміни не завжди можливі. Зокрема, щоб стати машиністом папероробної або карторобної машини, необхідно навчатись близько п'яти років. 

"У лавах ЗСУ кожен 10-й співробітник комбінату. На дільницях, де раніше працювали переважно чоловіки, сьогодні можна побачити жінок, адже ККПК розпочав програми з професійного навчання, завдяки яким можна опанувати нову професію за рахунок підприємства – наприклад, водійки навантажувача", — розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ККПК.

Керівництво комбінату прогнозує, що у разі зупинки виробництва, споживачі залишаться без санітарно-гігієнічної продукції, а великі виробники українських товарів — без картонної тари. Також зменшаться надходження до місцевого бюджету, що вплине на соціально-економічний розвиток громади та торкнеться практично всіх галузей, зокрема освіти та медицини.

Нагадаємо, керівники підприємств повинні інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повістки. Ця вимога також поширюється на працівників, що звільнилися.

Раніше ми писали, що критично важливі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи або Міністерство економіки виявить підробку.

війна ЗСУ безробіття Київська область мобілізація бронювання підприємства виробництво

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