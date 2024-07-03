В Киевской области из-за мобилизации может закрыться крупное предприятие, на котором работает две тысячи человек

Работник Киевского картонно-бумажного комбината. Фото: interfax.com.ua

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК), расположенный в городе Обухов Киевской области, оказался на грани закрытия. Из-за тотальной мобилизации работников-мужчин. На комбинате говорят, что их невозможно заменить женщинами. Если предприятие остановится — сотни людей лишатся работы, значительно уменьшатся поступления в местный бюджет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на прес-службу картонно-бумажного комбината.

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На производстве пытаются замещать мужчин женщинами. Сотрудниці проходят специальное обучение. Но замены не всегда возможны. В частности, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картоноделательной машины, необходимо учиться около пяти лет.

"В рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината. На участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь ККБК начал программы по профессиональному обучению, благодаря которым можно овладеть новой профессией за счет предприятия — например, водитель погрузчика", — рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ККБК.

Руководство комбината прогнозирует: в случае остановки производства потребители останутся без санитарно-гигиенической продукции, а крупные производители украинских товаров — без картонной тары. Также уменьшатся поступления в местный бюджет, что повлияет на социально-экономическое развитие общества и коснется практически всех отраслей, в частности образования и медицины.

Напомним, руководители предприятий должны информировать ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повестки. Это требование также распространяется на уволившихся работников.

Ранее мы писали, что критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики обнаружит подделки.