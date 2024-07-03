Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области из-за мобилизации может закрыться большой комбинат arrow

В Киевской области из-за мобилизации может закрыться большой комбинат

3 июля 2024 05:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Киевской области из-за мобилизации может закрыться крупное предприятие, на котором работает две тысячи человек
Работник Киевского картонно-бумажного комбината. Фото: interfax.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК), расположенный в городе Обухов Киевской области, оказался на грани закрытия. Из-за тотальной мобилизации работников-мужчин. На комбинате говорят, что их невозможно заменить женщинами. Если предприятие остановится — сотни людей лишатся работы, значительно уменьшатся поступления в местный бюджет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на прес-службу картонно-бумажного комбината.

Читайте также:

Кадровый дефицит на предприятии, за счет которого держится город

На производстве пытаются замещать мужчин женщинами. Сотрудниці проходят специальное обучение. Но замены не всегда возможны. В частности, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картоноделательной машины, необходимо учиться около пяти лет.

"В рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината. На участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь ККБК начал программы по профессиональному обучению, благодаря которым можно овладеть новой профессией за счет предприятия — например, водитель погрузчика", — рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ККБК.

Руководство комбината прогнозирует: в случае остановки производства потребители останутся без санитарно-гигиенической продукции, а крупные производители украинских товаров — без картонной тары. Также уменьшатся поступления в местный бюджет, что повлияет на социально-экономическое развитие общества и коснется практически всех отраслей, в частности образования и медицины.

Напомним, руководители предприятий должны информировать ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повестки. Это требование также распространяется на уволившихся работников.

Ранее мы писали, что критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики обнаружит подделки.

война ВСУ безработица Киевская область мобилизация бронирование предприятия производство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны