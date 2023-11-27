На Київщині через негоду збільшилася кількість ДТП

Такий вигляд має дорога на Київщині. Фото: патрульна поліція Київської області

В Україні продовжує вирувати негода, що значно погіршує ситуацію на дорогах. Зокрема, на території Київщини від початку доби зафіксували 16 ДТП, з яких — одна аварія з потерпілими.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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За словами правоохоронців, впродовж 26 листопада на Київщині трапилося 4 ДТП, в той час як від початку доби 27 листопада — 16, в одній з яких є потерпілі.

Зазначається, що станом на 11:20 було залучено 123 одиниці очисної техніки для прибирання снігу. Попри мокре та засніжене покриття доріг, обмеження у русі відсутні.

До уваги водіїв

У зв'язку з цим правоохоронці нагадують водіям:

Не паркуйтеся обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.

Слідкуйте за зміною дорожньої обстановки.

У разі виникнення небезпечних ситуацій — телефонуйте на спецлінію 102 або 112.

Нагадаємо, раніше внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення ухвалили для того, аби швидко реагувати на ситуацію через негоду на дорогах.

Також вранці, 27 листопада стало відомо, що в Україні на 14 автомобільних дорогах перекрито рух транспорту. Крім того, без електроенергії внаслідок негоди залишилися населені пункти 16 областей країни