В Киевской области из-за непогоды увеличилось количество ДТП

Так выглядит дорога в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области

В Украине продолжает бурлить непогода, что значительно усугубляет ситуацию на дорогах. В частности, на территории Киевщины с начала суток зафиксировали 16 ДТП, из которых одна авария с пострадавшими.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Читайте также:

Последствия непогоды в Киеве и области

По словам правоохранителей, в течение 26 ноября в Киевской области произошло 4 ДТП, в то время как с начала суток 27 ноября — 16, в одном из которых есть пострадавшие.

Отмечается, что по состоянию на 11:20 было привлечено 123 единицы очистной техники для уборки снега. Несмотря на мокрое и заснеженное покрытие дорог, ограничения в движении отсутствуют.

К сведению водителей

В этой связи правоохранители напоминают водителям:

Не паркуйтесь по бокам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Следите за изменением дорожной обстановки.

В случае возникновения опасных ситуаций звоните на спецлинию 102 или 112.

Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию из-за непогоды на дорогах.

Также утром, 27 ноября, стало известно, что в Украине на 14 автомобильных дорогах перекрыто движение транспорта. Кроме того, без электроэнергии в результате непогоды остались населенные пункты 16 областей страны.