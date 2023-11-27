Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области из-за непогоды увеличилось количество ДТП arrow

В Киевской области из-за непогоды увеличилось количество ДТП

27 ноября 2023 14:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области из-за непогоды увеличилось количество ДТП
Так выглядит дорога в Киевской области. Фото: патрульная полиция Киевской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине продолжает бурлить непогода, что значительно усугубляет ситуацию на дорогах. В частности, на территории Киевщины с начала суток зафиксировали 16 ДТП, из которых одна авария с пострадавшими.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Читайте также:

Последствия непогоды в Киеве и области

По словам правоохранителей, в течение 26 ноября в Киевской области произошло 4 ДТП, в то время как с начала суток 27 ноября — 16, в одном из которых есть пострадавшие.

Отмечается, что по состоянию на 11:20 было привлечено 123 единицы очистной техники для уборки снега. Несмотря на мокрое и заснеженное покрытие дорог, ограничения в движении отсутствуют.

К сведению водителей

В этой связи правоохранители напоминают водителям:

  • Не паркуйтесь по бокам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.
  • Следите за изменением дорожной обстановки.
  • В случае возникновения опасных ситуаций звоните на спецлинию 102 или 112.

Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию из-за непогоды на дорогах.

Также утром, 27 ноября, стало известно, что в Украине на 14 автомобильных дорогах перекрыто движение транспорта. Кроме того, без электроэнергии в результате непогоды остались населенные пункты 16 областей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме