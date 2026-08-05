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Головна Київ На Київщині різко погіршилася якість повітря після російського обстрілу

На Київщині різко погіршилася якість повітря після російського обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 12:26
На Київщині різко погіршилася якість повітря після обстрілів
Забрудненне повітря після обстрілу. Фото: ДСНС

У кількох населених пунктах Київської області 5 серпня зафіксувано значне забруднення атмосферного повітря через наслідки масштабних нічних пожеж. Фахівці виявили небезпечне підвищення концентрації небезпечних продуктів горіння у повітрі. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю та зачиняти вікна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Київської ОВА.

Небезпечні речовини у повітрі

Найвищий рівень забруднення зараз спостерігається у місцях, що розташовані найближче до осередків займань.

"За результатами спостережень моніторинговими постами зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж у Вишневому, Обухові та Броварах", — повідомили у КОВА.

Аналогічні негативні показники виявили на території Іванкова, Боярки та Василькова.

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Поради фахівців

Токсичні продукти горіння у повітрі становлять серйозну небезпеку для здоров'я громадян із хронічними хворобами серця, астмою, а також для маленьких дітей та вагітних жінок.

Тому експерти радять громадянам тримати вікна зачиненими, пити достатньо води та тимчасово обмежити перебування на вулиці.

Як писали Новини.LIVE раніше, внаслідок ракетного удару по залізниці, на платформі станції "Квітнева" у Броварському районі загинули вісім мирних громадян, що чекали на потяг. Доля ще трьох пасажирів досі невідома.

Також ми повідомляли, що нічний масований удар балістичними ракетами та дронами приніс великі руйнування та людські втрати. Станом на ранок 5 серпня відомо про 44 постраждалихі. Ще 17 людей загинуло.

Київ повітря обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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