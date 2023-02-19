На Київщині четверо чоловіків провалилися під лід: подробиці рятувальної операції

Четверо чоловіків опинилися у льодовій пастці

Сьогодні, 19 лютого, вдень четверо чоловіків провалилися під лід на ставку в селі Іванівка Узинської територіальної громади. Трьох із них вдалося врятувати з крижаної пастки, пошуки ще одного чоловіка тривають.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подробиці

Як розповіли у ДСНС, 19 лютого о 15:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівка Узинської територіальної громади троє людей провалилися під кригу.

"Після прибуття на місце виклику рятувальниками встановлено, що двоє рибалок на середині ставка провалилися під лід. Двоє небайдужих чоловіків кинулись їм на допомогу, в результаті чого під кригою опинилися всі четверо", — зазначається у повідомленні.

Рятувальна операція

На місці події перебували працівники Національної поліції, які витягли одного з чоловіків до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

"За допомогою човна та рятувальної мотузки рятувальники дістали з води ще двох чоловіків, всіх потерпілих передали медикам для надання медичної допомоги", — зазначили в ДСНС.

Наразі інформація щодо останнього учасника події встановлюється, тривають пошукові дії.

Як врятуватися, якщо провалилися під лід

не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,

не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,

не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,

не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, навіть, якщо там добре "клює",

під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 метрів,

поруч з лункою варто тримати дошку або велику гілку,

Якщо ви все ж таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає:

розкиньте руки та намагайтеся утримуватися на поверхні.

Пам’ятайте, що енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню.

Намагайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідки прийшли та повзти до берега.

Надаючи допомогу людині, що провалилася під лід:

ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи,

потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками.

Нагадаємо, 4 лютого у Горішніх Плавнях під лід провалилися чоловік з немовлям. Потерпілі під час події перебували на значній відстані від берега.

На їх порятунок кинулися місцевий рибалка та поліцейські. Діставши потерпілих з крижаної води, чоловіка та дитину одразу ж передали медикам. Як виявилося, у крижану пастку потрапив місцевий чоловік та його онук, якому лише п'ять місяців.