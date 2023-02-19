В Киевской области четверо мужчин провалились под лед: подробности спасательной операции

Четверо мужчин оказались в ледовой ловушке

Сегодня, 19 февраля, днем четверо мужчин провалились под лед на пруду в селе Ивановка Узинской территориальной громады. Трех из них удалось спасти из ледяной ловушки, поиски еще одного мужчины продолжаются.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подробности

Как рассказали в ГСЧС, 19 февраля в 15:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что два рыбака на середине пруда провалились под лед. Двое неравнодушных мужчин бросились им на помощь, в результате чего под льдом оказались все четверо", — отмечается в сообщении.

Спасательная операция

На месте происшествия находились работники Национальной полиции, которые вытащили одного из мужчин до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

"С помощью лодки и спасательной веревки спасатели извлекли из воды еще двух мужчин, всех пострадавших передали медикам для оказания медицинской помощи", — отметили в ГСЧС.

Пока информация о последнем участнике события устанавливается, продолжаются поисковые действия.

Как спастись, если провалились под лед

нельзя выходить на тонкий лед и проверять его крепость ударом ноги,

нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте,

нельзя пробивать много лунок близко друг от друга,

нельзя ловить рыбу вблизи вымоин и слишком далеко от берега, даже если там хорошо "клюет",

под рукой надо иметь крепкую веревку 12-15 метров,

рядом с лункой следует держать доску или большую ветвь,

Если вы все же оказались в ледяной воде, а рядом никого нет:

раскиньте руки и старайтесь удерживаться на поверхности.

Помните, что энергичные движения в воде способствуют быстрому охлаждению.

Старайтесь без резких движений выползти на крепкий лед в сторону, откуда пришли и ползти к берегу.

Оказывая помощь человеку, провалившемуся под лед:

ни в коем случае нельзя подходить к нему стоя,

нужно приближаться лежа, раскинув в стороны руки и ноги, используя доски или другие предметы, которые находятся под руками.

Напомним, 4 февраля в Горишних Плавнях под лед провалились мужчина с младенцем. Потерпевшие во время происшествия находились на значительном расстоянии от берега.

На их спасение бросились местные рыбаки и полицейские. Достав пострадавших из ледяной воды, мужчину и ребенка сразу же передали медикам. Как оказалось, в ледяную ловушку попал местный мужчина и его внук, которому всего пять месяцев.