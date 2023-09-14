На Київщині чоловік підірвав саморобну вибухівку: є поранений

Саморобна вибухівка. Фото: скриншот

У четвер, 14 вересня, у Київські області чоловік підірвав саморобну вибухівку та поранив іншого чоловіка. Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора.

Про це повідомили поліції Київської області.

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Відомо, що подія трапилася у селі Гора, Київської області. 25-річний юнак знайшов металевий предмет у бляшанці та, нагнувшись до нього, зненацька пролунав вибух.Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді розсічення обличчя.

Правоохоронці з'ясували, що виготовив вибухівку 26-річний киянин, який підірвав її за допомогою радіоелектронного пульта, коли до неї підійшов його знайомий.

"Правоохоронці затримали зловмисника, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру ч. 4 ст. 296 ККУ (застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно поліція виявила та затримала чоловіка, який керував автомобілем, наповненим різними видами вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Він незаконно придбав та зберігав гранати, запали до них, міни, тротилові шашки та інші смертельно небезпечні предмети.