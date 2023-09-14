В Киевской области мужчина подорвал самодельную взрывчатку: есть раненый

Самодельная взрывчатка. Фото: скриншот

В четверг, 14 сентября, в Киевской области мужчина подорвал самодельную взрывчатку и ранил другого мужчину. Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор.

Об этом сообщили полиции Киевской области.

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Известно, что событие произошло в селе Гора, Киевской области. 25-летний юноша нашел металлический предмет в жестяной банке и, нагнувшись к нему, неожиданно раздался взрыв. Муж получил телесные повреждения в виде рассечения лица.

Правоохранители выяснили, что изготовил взрывчатку 26-летний киевлянин, взорвавший ее с помощью радиоэлектронного пульта, когда к ней подошел его знакомый.

"Правоохранители задержали злоумышленника, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении ч. 4 ст. 296 УК (применение огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений)", — идется в сообщении.

Напомним, недавно полиция обнаружила и задержала мужчину, управлявшего автомобилем, наполненным разными видами взрывных устройств и опасных веществ. Он незаконно приобрел и хранил гранаты, впали в них, мины, тротиловые шашки и другие смертельно опасные предметы.