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В Киевской области мужчина подорвал самодельную взрывчатку: есть раненый

14 сентября 2023 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киевской области мужчина подорвал самодельную взрывчатку: есть раненый
Самодельная взрывчатка. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 14 сентября, в Киевской области мужчина подорвал самодельную взрывчатку и ранил другого мужчину. Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор.

Об этом сообщили полиции Киевской области.

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Известно, что событие произошло в селе Гора, Киевской области. 25-летний юноша нашел металлический предмет в жестяной банке и, нагнувшись к нему, неожиданно раздался взрыв. Муж получил телесные повреждения в виде рассечения лица.

Правоохранители выяснили, что изготовил взрывчатку 26-летний киевлянин, взорвавший ее с помощью радиоэлектронного пульта, когда к ней подошел его знакомый.

"Правоохранители задержали злоумышленника, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении ч. 4 ст. 296 УК (применение огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений)", — идется в сообщении. 

Напомним, недавно полиция обнаружила и задержала мужчину, управлявшего автомобилем, наполненным разными видами взрывных устройств и опасных веществ. Он незаконно приобрел и хранил гранаты, впали в них, мины, тротиловые шашки и другие смертельно опасные предметы.

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