Побив незнайомця — суд покарав чоловіка на Київщині

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: doradvokat.com.ua

У Київській області чоловік побив незнайомця через особисту неприязнь. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, а нападника покарав суд.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 31 грудня 2024 року у Софіївській Борщагівці чоловік почав сварку з іншим чоловіком, яка переросла в бійку. Нападник завдав потерпілому удар кулаком у грудну клітку, а потім своєю головою вдарив його у лобну ділянку голови.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений розкаявся та визнав свою провину. Взявши до уваги усі обставини, Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Йому призначили покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 850 гривень.

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка роздягла знайому, погрожуючи пістолетом. Її визнали винною в розбої із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю.

Також ми писали, що на Одещині військовий ЗСУ підробив водійські права та їздив із ними дорогами регіону.