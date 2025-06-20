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Головна Київ На Київщині чоловік побив незнайомця — як його покарав суд

На Київщині чоловік побив незнайомця — як його покарав суд

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:04
Побив незнайомця — суд покарав чоловіка на Київщині
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: doradvokat.com.ua
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Київській області чоловік побив незнайомця через особисту неприязнь. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, а нападника покарав суд.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 31 грудня 2024 року у Софіївській Борщагівці чоловік почав сварку з іншим чоловіком, яка переросла в бійку. Нападник завдав потерпілому удар кулаком у грудну клітку, а потім своєю головою вдарив його у лобну ділянку голови. 

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений розкаявся та визнав свою провину. Взявши до уваги усі обставини, Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення. 

Йому призначили покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 850 гривень.

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка роздягла знайому, погрожуючи пістолетом. Її визнали винною в розбої із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю.

Також ми писали, що на Одещині військовий ЗСУ підробив водійські права та їздив із ними дорогами регіону.

бійка суд в'язниця Київська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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