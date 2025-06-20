Побив незнайомця — суд покарав чоловіка на Київщині

На Київщині чоловік побив незнайомця — як його покарав суд
У Київській області чоловік побив незнайомця через особисту неприязнь. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, а нападника покарав суд.
Про це йдеться у вироку суду.
Деталі справи
У матеріалах справи йдеться, що 31 грудня 2024 року у Софіївській Борщагівці чоловік почав сварку з іншим чоловіком, яка переросла в бійку. Нападник завдав потерпілому удар кулаком у грудну клітку, а потім своєю головою вдарив його у лобну ділянку голови.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений розкаявся та визнав свою провину. Взявши до уваги усі обставини, Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення.
Йому призначили покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 850 гривень.
Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка роздягла знайому, погрожуючи пістолетом. Її визнали винною в розбої із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю.
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