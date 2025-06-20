Избил незнакомца — суд наказал мужчину на Киевщине

Судейский молоток. Иллюстративное фото: doradvokat.com.ua

В Киевской области мужчина избил незнакомца из-за личной неприязни. Потерпевший получил легкие телесные повреждения, а нападающего наказал суд.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 31 декабря 2024 года в Софиевской Борщаговке мужчина начал ссору с другим мужчиной, которая переросла в драку. Нападавший нанес потерпевшему удар кулаком в грудную клетку, а затем своей головой ударил его в лобную область головы.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый раскаялся и признал свою вину. Приняв во внимание все обстоятельства, Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что соответствует сумме 850 гривен.

Напомним, в Харькове судили женщину, которая раздевала знакомую, угрожая пистолетом. Ее признали виновной в разбое с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие.

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