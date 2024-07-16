На Київщині чоловіку вдалося протягом місяця ошукувати продавців з OLX — вирок суду

Чоловік з телефоном стоїть біля поштомата. Фото: The Village

На Київщині, в Обухівському районі, чоловік організував шахрайську схему: замовляв коштовний товар на майданчику OLX із доставкою у поштомат, а вночі зламував скриньки за допомогою інструменту та викрадав речі. Таким чином протягом місяця зловмиснику вдалося провернути 15 оборудок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інтернет-замовлення шахрая

Діяв крадій за однією схемою: на інтернет-сайті OLX замовляв товар з подальшою доставкою його до поштомату "Нової Пошти". Отримавши смс-повідомлення про надходження до поштомату його посилки, вночі плоскогубцями відкривав скриньку та забирав посилку.

Таким шахрайським способом зловмисник отримав наступні товари:

ліхтарик вартістю 1325 гривень;

дві пари навушників, кожні вартістю 4699 гривень;

павербанк вартістю 1275 гривень;

сонячну панель вартістю 3990 гривень;

безпровідний відеодомофон та дозиметр загальною вартістю 9445 гривень;

насадку для пилососа вартістю 930 гривень;

секс-іграшку для чоловіків вартістю 1960 гривень;

косметику вартістю 774 гривень;

турмалінові пов`язки накладки на шию хребта вартістю 4499 гривень;

GPS трекер марки вартістю 2800 гривень;

смарт-годинник вартістю 3600 гривень;

ліхтарик вартістю 5710 гривень;

радіо вартістю 2499 гривень;

пристрої для куріння загальною вартістю 9359 гривень.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні крадіжки та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком п`ять років.

Вирок Обухівського районного суду Київської області. фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки Україна та Національна поліція затримали в Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безплатно, а продавці залишалися без грошей.

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.