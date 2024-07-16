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На Київщині чоловік полював на посилки у поштоматах – скільки років дав суд крадію

16 липня 2024 01:32
Галина Шподарева - редактор
На Київщині чоловіку вдалося протягом місяця ошукувати продавців з OLX — вирок суду
Чоловік з телефоном стоїть біля поштомата. Фото: The Village
Галина Шподарева - редактор

На Київщині, в Обухівському районі, чоловік організував шахрайську схему: замовляв коштовний товар на майданчику OLX із доставкою у поштомат, а вночі зламував скриньки за допомогою інструменту та викрадав речі. Таким чином протягом місяця зловмиснику вдалося провернути 15 оборудок. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інтернет-замовлення шахрая 

Діяв крадій за однією схемою: на інтернет-сайті OLX замовляв товар з подальшою доставкою його до поштомату "Нової Пошти". Отримавши смс-повідомлення про надходження до поштомату його посилки, вночі плоскогубцями відкривав скриньку та забирав посилку. 

Таким шахрайським способом зловмисник отримав наступні товари: 

  • ліхтарик вартістю 1325 гривень;
  • дві пари навушників, кожні вартістю 4699 гривень;
  • павербанк вартістю 1275 гривень;
  • сонячну панель вартістю 3990 гривень;
  • безпровідний відеодомофон та дозиметр загальною вартістю 9445 гривень;
  • насадку для пилососа вартістю 930 гривень;
  • секс-іграшку для чоловіків вартістю 1960 гривень;
  • косметику вартістю 774 гривень;
  • турмалінові пов`язки накладки на шию хребта вартістю 4499 гривень;
  • GPS трекер марки вартістю 2800 гривень;
  • смарт-годинник вартістю 3600 гривень;
  • ліхтарик вартістю 5710 гривень;
  • радіо вартістю 2499 гривень;
  • пристрої для куріння загальною вартістю 9359 гривень. 

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні крадіжки та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком п`ять років.

На Київщині чоловік полював на посилки у поштоматах – скільки років дав суд шахраю - фото 1
Вирок Обухівського районного суду Київської області. фото: скриншот 

Нагадаємо, Служба безпеки Україна та Національна поліція затримали в Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення. 

Раніше повідомлялося, що двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безплатно, а продавці залишалися без грошей. 

Також ми повідомляли, що в Одесі судитимуть шахраїв, які  під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали іноземців. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень. 

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