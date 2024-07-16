В Киевской области мужчине удалось в течение месяца обманывать продавцов с OLX — приговор суда

На Киевщине мужчина охотился на посылки в почтоматах — сколько лет дал суд вору
В Киевской области, в Обуховском районе, мужчина организовал мошенническую схему: заказывал ценный товар на площадке OLX с доставкой в почтомат, а ночью ломал ящики с помощью инструмента и похищал вещи. Таким образом, в течение месяца злоумышленнику удалось провернуть 15 операций.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Интернет-заказы мошенника
Действовал злоумышленник по одной схеме: на интернет-сайте OLX заказывал товар с последующей доставкой его в почтомат "Новой Почты". Получив смс-сообщение о поступлении в почтомат его посылки, ночью плоскогубцами открывал ящик и забирал посылку.
Таким мошенническим способом злоумышленник получил следующие товары:
- фонарик стоимостью 1325 гривен;
- две пары наушников, каждые стоимостью 4699 гривен;
- павербанк стоимостью 1275 гривен;
- солнечную панель стоимостью 3990 гривен;
- беспроводной видеодомофон и дозиметр общей стоимостью 9445 гривен;
- насадку для пылесоса стоимостью 930 гривен;
- секс-игрушку для мужчин стоимостью 1960 гривен;
- косметику стоимостью 774 гривен;
- турмалиновые повязки накладки на шею позвоночника стоимостью 4499 гривен;
- GPS трекер марки стоимостью 2800 гривен;
- смарт-часы стоимостью 3600 гривен;
- фонарик стоимостью 5710 гривен;
- радио стоимостью 2499 гривен;
- устройства для курения общей стоимостью 9359 гривен.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении кражи и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет.
Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.
Ранее сообщалось, что двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег.
Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманули иностранцев. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.
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