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На Киевщине мужчина охотился на посылки в почтоматах — сколько лет дал суд вору

16 июля 2024 01:32
Галина Шподарева - редактор
В Киевской области мужчине удалось в течение месяца обманывать продавцов с OLX — приговор суда
Человек с телефоном стоит возле почтомата. Фото: The Village
Галина Шподарева - редактор

В Киевской области, в Обуховском районе, мужчина организовал мошенническую схему: заказывал ценный товар на площадке OLX с доставкой в почтомат, а ночью ломал ящики с помощью инструмента и похищал вещи. Таким образом, в течение месяца злоумышленнику удалось провернуть 15 операций. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Интернет-заказы мошенника

Действовал злоумышленник по одной схеме: на интернет-сайте OLX заказывал товар с последующей доставкой его в почтомат "Новой Почты". Получив смс-сообщение о поступлении в почтомат его посылки, ночью плоскогубцами открывал ящик и забирал посылку. 

Таким мошенническим способом злоумышленник получил следующие товары: 

  • фонарик стоимостью 1325 гривен;
  • две пары наушников, каждые стоимостью 4699 гривен;
  • павербанк стоимостью 1275 гривен;
  • солнечную панель стоимостью 3990 гривен;
  • беспроводной видеодомофон и дозиметр общей стоимостью 9445 гривен;
  • насадку для пылесоса стоимостью 930 гривен;
  • секс-игрушку для мужчин стоимостью 1960 гривен;
  • косметику стоимостью 774 гривен;
  • турмалиновые повязки накладки на шею позвоночника стоимостью 4499 гривен;
  • GPS трекер марки стоимостью 2800 гривен;
  • смарт-часы стоимостью 3600 гривен;
  • фонарик стоимостью 5710 гривен;
  • радио стоимостью 2499 гривен;
  • устройства для курения общей стоимостью 9359 гривен. 

Суд признал обвиняемого виновным в совершении кражи и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет.

На Киевщине мужчина охотился на посылки в почтоматах — сколько лет дал суд мошеннику - фото 1
Приговор Обуховского районного суда в Киевской области. фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманули иностранцев. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Киев суд кража тюрьма Новая почта мошенничество интернет Киевская область заключенные Криминал посылки ОЛХ задержание

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