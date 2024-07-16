В Киевской области мужчине удалось в течение месяца обманывать продавцов с OLX — приговор суда

Человек с телефоном стоит возле почтомата. Фото: The Village

В Киевской области, в Обуховском районе, мужчина организовал мошенническую схему: заказывал ценный товар на площадке OLX с доставкой в почтомат, а ночью ломал ящики с помощью инструмента и похищал вещи. Таким образом, в течение месяца злоумышленнику удалось провернуть 15 операций.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Интернет-заказы мошенника

Действовал злоумышленник по одной схеме: на интернет-сайте OLX заказывал товар с последующей доставкой его в почтомат "Новой Почты". Получив смс-сообщение о поступлении в почтомат его посылки, ночью плоскогубцами открывал ящик и забирал посылку.

Таким мошенническим способом злоумышленник получил следующие товары:

фонарик стоимостью 1325 гривен;

две пары наушников, каждые стоимостью 4699 гривен;

павербанк стоимостью 1275 гривен;

солнечную панель стоимостью 3990 гривен;

беспроводной видеодомофон и дозиметр общей стоимостью 9445 гривен;

насадку для пылесоса стоимостью 930 гривен;

секс-игрушку для мужчин стоимостью 1960 гривен;

косметику стоимостью 774 гривен;

турмалиновые повязки накладки на шею позвоночника стоимостью 4499 гривен;

GPS трекер марки стоимостью 2800 гривен;

смарт-часы стоимостью 3600 гривен;

фонарик стоимостью 5710 гривен;

радио стоимостью 2499 гривен;

устройства для курения общей стоимостью 9359 гривен.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении кражи и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет.

Приговор Обуховского районного суда в Киевской области. фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить мошенников, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманули иностранцев. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.