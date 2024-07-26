На Київщині чоловіку винесли вирок за поширення російських наративів

Додаток Telegram на екрані телефону. Фото ілюстративне: pexels.com

У Київській області чоловік протягом кількох років поширював російську пропаганду в Telegram. Порушник публікував пости, які виправдовують збройну агресію РФ проти України та звеличують російських військових.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у середу, 26 червня.

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Деталі справи

Згідно із матеріалами Фастівського міськрайонного суду Київської області, обвинувачений, який працює директором приватної компанії, копіював та публікував у Telegram-каналі на 15 тисяч учасників публікації з російських сайтів. У період з 3 квітня 2022 року по 2 березня 2024 року він поширив 13 таких постів. У першій публікації йшлося про промову патріарха Кирили щодо "багатостраждального та миролюбного російського народу", в іншому дописі цитувалася заява засновника приватної військової компанії Blackwater щодо демографічної руйнації України та непереможності російського ведмедя.

Рішення суду

У суді обвинувачений заперечувати свою провину не став. Йому призначили узгоджене із прокурором покарання — майже 200 тисяч гривень штрафу. Ще 50 тисяч гривень фігурант вирішив добровільно перерахувати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок підприємцю, який під час війни розробив приховану схему передачі продукції країні-агресору. Суд вирішив позбавити порушника права обіймати посади на підприємстві.

Також ми повідомляли, що мешканець Рівненської області розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. У результаті злочинець привласнив собі 1 500 гривень. За вчинене він проведе кілька років за ґратами.