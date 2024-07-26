В Киевской области мужчине вынесли приговор за распространение российских нарративов

Приложение Telegram на экране телефона. Фото иллюстративное: pexels.com

В Киевской области мужчина несколько лет распространял российскую пропаганду в Telegram. Нарушитель публиковал посты, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и превозносят российских военных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре досудебных расследований в среду, 26 июня.

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Детали дела

Согласно материалам Фастовского горрайонного суда Киевской области, обвиняемый, работающий директором частной компании, копировал и публиковал в Telegram-канале на 15 тысяч участников публикации с российских сайтов. В период с 3 апреля 2022 по 2 марта 2024 он распространил 13 таких постов. В первой публикации говорилось о речи патриарха Кирилла о "многострадальном и миролюбивом русском народе", в другом сообщении цитировалось заявление основателя частной военной компании Blackwater о демографическом разрушении Украины и непобедимости российского медведя.

Решение суда

В суде обвиняемый отрицать свою вину не стал. Ему назначили согласованное с прокурором наказание — почти 200 тысяч гривен штрафа. Еще 50 тысяч гривен фигурант решил добровольно перечислить на нужды ВСУ.

Напомним, во Львове был вынесен приговор предпринимателю, который во время войны разработал скрытую схему передачи продукции стране-агрессору. Суд решил лишить нарушителя права занимать должности на предприятии.

Также мы сообщали, что житель Ровенской области разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. В результате преступник присвоил себе 1500 гривен. За совершенное он проведет несколько лет за решеткой.