На Київщині чоловік проігнорував бойову повістку і отримав за це три роки

Вручення повістки працівниками ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ТЦК

У Київській області чоловік після проходження військово-лікарської комісії не з'явився на призовний пункт за бойовою повісткою. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років за гратами.

Обставини справи збережені в Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що зареєстрований у місті Обухів Київської області чоловік пройшов ВЛК та згідно з її рішенням був визнаний здоровим та придатним до несення військової служби. Відстрочок від призову по загальній мобілізації, згідно положень чинного законодавства України, військовозобов'язаний не мав.

Не зважаючи на це, чоловік проігнорував вручену йому повістку та через це не був відправлений до Національної академії Сухопутних військ міста Львів для проходження курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. Таким чином він умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації в умовах діючого в державі воєнного стану.

Суд зважив на активну співпрацю обвинувачуваного зі слідством, що було визнано пом'якшувальною обставиною. В свою чергу, обставин, які обтяжують покарання, виявлено не було.

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Час відбування покарання починає відраховуватись з моменту затримання.

Це рішення не може бути скасоване шляхом подання апеляційної скарги.

Також ми писали, що Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, який разом зі спільниками вимагав у громадян, що ухилялися від мобілізації, 20 тисяч доларів. Суд визнав його винним у вимаганні та призначив йому покарання.

Нагадаємо, на Одещині затримали десятьох військовозобов'язаних, які хотіли незаконно перетнути кордон.