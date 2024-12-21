В Киевской области мужчина проигнорировал боевую повестку и получил за это три года

Вручение повестки работникам ТЦК и СП. Иллюстративное фото: ТЦК

В Киевской области мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии не явился на призывной пункт за боевой повесткой. Суд назначил ему наказание в виде трех лет за решеткой.

Обстоятельства дела сохранены в Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что зарегистрированный в городе Обухов Киевской области мужчина прошел ВВК и по ее решению был признан здоровым и пригодным к несению военной службы. Отсрочки от призыва по общей мобилизации, согласно положениям действующего законодательства Украины, военнообязанный не имел.

Несмотря на это, мужчина проигнорировал врученную ему повестку и поэтому не был отправлен в Национальную академию Сухопутных войск города Львов для прохождения курсов переподготовки и повышения квалификации. Таким образом, он умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях действующего в государстве военного положения.

Суд учел активное сотрудничество обвиняемого со следствием, что было признано смягчающим обстоятельством. В свою очередь, обстоятельств, отягчающих наказание, выявлено не было.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Время отбывания наказания начинает отсчитываться с момента задержания.

Это решение не может быть отменено путем подачи апелляционной жалобы.

Также мы писали, что Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор военнослужащему, который вместе с сообщниками требовал у уклоняющихся от мобилизации граждан 20 тысяч долларов. Суд признал его виновным в вымогательстве и назначил ему наказание.

Напомним, в Одесской области задержали десять военнообязанных, которые хотели незаконно пересечь границу.