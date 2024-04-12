На Київщині чоловік убив двомісячну дочку, яка не переставала плакати
У Київській області судитимуть чоловіка, який завдав двомісячній доньці смертельного удару. Він зробив це тому, що дитина не переставала плакати.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Вбив власну дитину
Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київщини за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини.
Розслідуванням встановлено, що в одному із сіл Білоцерківського району 19-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, і це сильно дратувало батька. Щоб "заспокоїти" дитину, яка лежала у візочку, він вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.
Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть немовляти настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.
Раніше ми повідомляли, що у Білгород-Дністровському районі на Одещині стався конфлікт між родичами. Внаслідок сварки батько завдав власному сину ножові поранення шиї.
Також ми розповідали, що в Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.
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