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На Київщині чоловік убив двомісячну дочку, яка не переставала плакати

12 квітня 2024 14:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині чоловік убив двомісячну дочку, яка не переставала плакати
Затриманий поліцією чоловік. Фото: Київ Оперативний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській області судитимуть чоловіка, який завдав двомісячній доньці смертельного удару. Він зробив це тому, що дитина не переставала плакати.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Вбив власну дитину

Ювенальні прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київщини за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини.

Розслідуванням встановлено, що в одному із сіл Білоцерківського району 19-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, і це сильно дратувало батька. Щоб "заспокоїти" дитину, яка лежала у візочку, він вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть немовляти настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Раніше ми повідомляли, що у Білгород-Дністровському районі на Одещині стався конфлікт між родичами. Внаслідок сварки батько завдав власному сину ножові поранення шиї.

Також ми розповідали, що в Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.

Київ
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Україна
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