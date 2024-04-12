В Киевской области мужчина убил двухмесячную дочь, которая не переставала плакать
В Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.
Об этом сообщает Киевская обласная прокуратура.
Убил собственного ребенка
Ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевщины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть ребенка.
Расследованием установлено, что в одном из сел Белоцерковского района 19-летний парень остался дома со своей двухмесячной дочерью. Девочка капризничала, и это сильно раздражало отца. Чтобы "успокоить" ребенка, который лежал в коляске, он ударил его по голове. Позже ребенок перестал подавать признаки жизни.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Ранее мы сообщали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел конфликт между родственниками. В результате ссоры отец нанес собственному сыну ножевые ранения шеи.
Также мы рассказывали, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.
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