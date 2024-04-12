В Киевской области мужчина убил двухмесячную дочь, которая не переставала плакать

Задержанный полицией мужчина. Фото: Киев Оперативный

В Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.

Об этом сообщает Киевская обласная прокуратура.

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Убил собственного ребенка

Ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевщины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть ребенка.

Расследованием установлено, что в одном из сел Белоцерковского района 19-летний парень остался дома со своей двухмесячной дочерью. Девочка капризничала, и это сильно раздражало отца. Чтобы "успокоить" ребенка, который лежал в коляске, он ударил его по голове. Позже ребенок перестал подавать признаки жизни.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее мы сообщали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел конфликт между родственниками. В результате ссоры отец нанес собственному сыну ножевые ранения шеи.

Также мы рассказывали, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.