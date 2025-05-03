Чоловік вчинив насильство щодо доньки — як його покарав суд

Поліціянти. Ілюстративне фото: Нацполіція України/Facebook

У Київській області чоловік вчинив насильство стосовної своєї 9-річної доньки. За скоєний злочин суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Поліції Київської області.

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Зазначається, що згідно з вироком Броварського міськрайонного суду "за фактами зґвалтування та сексуального насильства малолітньої дитини", 41-річному фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Отже, слідчі Броварського районного управління поліції встановили, що у жовтні 2023 році житель Броварщини зайшов до кімнати 9-річної доньки. Після чого, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, вчинив стосовно неповнолітньої дівчинки насильницькі дії.

За інформацією правоохоронців, у лютому 2024 року слідчі скерували до суду обвинувальний акт "за фактами зґвалтування та сексуального насильства малолітньої дитини" (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України).

Станом на сьогодні засуджений перебуває під вартою.

Скриншот повідомлення поліції/Facebook

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