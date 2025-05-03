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На Киевщине мужчина совершил насилие в отношении дочери

3 мая 2025 16:39
Евтушенко Алина - редактор
Мужчина совершил насилие в отношении дочери - как его наказал суд
Полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция Украины/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

В Киевской области мужчина совершил насилие по отношению к своей 9-летней дочери. За совершенное преступление суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киевской области.

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Отмечается, что согласно приговору Броварского горрайонного суда "по фактам изнасилования и сексуального насилия малолетнего ребенка", 41-летнему фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Итак, следователи Броварского районного управления полиции установили, что в октябре 2023 году житель Броварщины зашел в комнату 9-летней дочери. После чего, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, совершил в отношении несовершеннолетней девочки насильственные действия.

По информации правоохранителей, в феврале 2024 года следователи направили в суд обвинительный акт "по фактам изнасилования и сексуального насилия малолетнего ребенка" (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на сегодня осужденный находится под стражей.

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Скриншот сообщения полиции/Facebook

Напомним, что недавно стало известно, в каком состоянии из России вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной.

Ранее мы информировали, что в конце февраля этого года тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которую убили в российском плену, вернули в Украину.

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