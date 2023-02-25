На Київщині чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки

Тварини

У Борисполі Київської області, стався жорстокий випадок поводження з тваринами, внаслідок якого собаку було вбито. У суботу, 25 лютого, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події, який заявив, що чоловік викинув собаку через вікно багатоповерхової будівлі.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Жорстоке поводження з тваринами

"25 лютого, близько 16 години, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події про те, що чоловік через вікно багатоповерхівки викинув собаку", — йдеться у повідомленні.

Слідчі та правоохоронці виїхали на місце події та розпочали невідкладні слідчі дії. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Цей жахливий випадок свідчить про те, що жорстоке ставлення до тварин продовжує бути серйозною проблемою в нашому суспільстві. У таких випадках важливо швидко та ефективно реагувати на подію, проводити розслідування та притягувати винних до відповідальності. На жаль, багато випадків жорстокого поводження з тваринами залишаються непоміченими або безкарними, що додатково посилює ситуацію.

Нагадаємо, що у Дніпро рятувальники вилучили 140 кажанів, які жили на балконі квартири. Зграя кажанів оселилася під утеплювачем.

Як розповіли у ДСНС, 21 лютого до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, оселилися кажани.

Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії.