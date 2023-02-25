В Киевской области мужчина выкинул собаку из окна многоэтажки

Животные

В Борисполе Киевской области, произошел жестокий случай обращения с животными, в результате которого собака была убита. В субботу, 25 февраля, в полицию поступило сообщение от очевидца происшествия, который заявил, что мужчина выбросил собаку через окно многоэтажного здания.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Жестокое обращение с животными

"25 февраля, около 16 часов, в полицию поступило сообщение от очевидца происшествия о том, что мужчина через окно многоэтажки выбросил собаку", — говорится в сообщении.

Следователи и правоохранители выехали на место происшествия и начали неотложные следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Этот ужасный случай свидетельствует о том, что жестокое обращение с животными продолжает быть серьезной проблемой в нашем обществе. В таких случаях важно быстро и эффективно реагировать на происшествие, проводить расследование и привлекать виновных к ответственности. К сожалению, многие случаи жестокого обращения с животными остаются незамеченными или безнаказанными, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Напомним, что в Днепр спасатели изъяли 140 летучих мышей, живших на балконе квартиры. Стая летучих мышей поселилась под утеплителем.

Как рассказали в ГСЧС, 21 февраля в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке по улице Большая Деевская Новокодацкого района города Днепр, поселились летучие мыши.

Владелец квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, выполнившую демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных стен лоджии.