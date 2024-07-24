Через загибель брата на фронті мешканець Бородянки пограбував аптеку, але розкаявся і сам прийшов до поліції

Ручна граната. Ілюстраційне зображення. Фото: Нацполіція України

У Бородянці, що на Київщині, місцевий мешканець у шоковому стані після загибелі брата на фронті взяв муляж гранати та пограбував аптеку. Через щире каяття та самостійний прихід до поліції суд значно пом'якшив йому вирок.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час слідства, обвинувачуваний після повідомлення про загибель брата на війні, перебуваючи у шоковому стані, взяв макет ручної гранати й пішов бродити містом.

Зайшовши до аптеки "Вітамінка", він став погрожувати макетом гранати та наказав директорці аптеки віддати гроші з каси. Таким чином привласнив собі 590 грн.

Повернувшись додому, чоловік щиро розкаявся у своєму вчинку, розповів все дружині та пішов до дільничного інспектора здаватись.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину і сказав, що не мав наміру грабувати аптеку та лякати співробітниць, бо і так мав у кишені 400 грн. Але свої дії пояснити не може, бо перебував у шоковому стані.

Своєю чергою дружина грабіжника підтвердила його слова, а директорка аптеки на суді зазначила, що не сильно і злякалась нападника, бачила його депресивний стан через вітрину, але на всяк випадок гроші віддала.

Що вирішив суд

Оскільки обвинувачений сам здався правоохоронцям, щиро розкаявся, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, а також має на забезпечені неповнолітню дитину, то суд значно пом'якшив вирок.

Загалом, чоловіка судили за серйозною статтею — грабіж із застосуванням особливо небезпечної зброї, та й ще в умовах воєнного стану. Але суд врахував всі нюанси справи, покази свідків, психологічний стан та щире каяття й вирішив, що ця людина обов'язково виправиться і без тюремного ув'язнення. Отже, чоловікові призначили три роки випробувального терміну без конфіскації майна.

Раніше ми розповідали, як мешканець міста Чорноморськ, що на Одещині, вирішив вчинити шахрайство і підмінити куплений злиток золота на підробку, щоб Нова Пошта оплатила збитки.

А на Тернопільщині чоловік напав на односельця, який не здав гроші на ЗСУ.