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Потужні вибухи в Київській області — північ під обстрілом "шахедів"

24 липня 2024 04:17
оновлено: 04:42
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області зараз 24 липня — подробиці від ОВА
Вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 24 липня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Наразі в регіоні та сусідніх оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначили в адміністрації.

В ОВА закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських бійців, а також не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали в відомстві.

Вибухи в Київській області 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Повітряна тривога в Київській та низці інших областей триває у зв'язку з "шахедами".

Атака БпЛА на Україну вночі 24 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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