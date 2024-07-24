Вибухи в Київській області зараз 24 липня — подробиці від ОВА

Потужні вибухи в Київській області — північ під обстрілом "шахедів"
Вибухи в Київській області зараз 24 липня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Наразі в регіоні та сусідніх оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
Вибухи в Київській області вночі 24 липня
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначили в адміністрації.
В ОВА закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських бійців, а також не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали в відомстві.
Повітряна тривога в Київській та низці інших областей триває у зв'язку з "шахедами".
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!