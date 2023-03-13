Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція arrow

На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

13 березня 2023 17:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За підозрою у вбивстві затримали 43-річного жителя Київщини
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловікові, якого підозрюють у вбивстві товариша. Убивця сховав тіло на місцевому кладовищі. 

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Подробиці вбивства

Як розповів голова поліції Київщини, 65-річний чоловік три дні не виходив на зв'язок, після чого його родичі звернулися до правоохоронців. Убивство Чупира

"Протягом трьох днів 65-річний житель села Чупира не виходив на зв'язок. Родичі забили на сполох і звернулись до поліції. В будинку зниклого ми виявили речі зі слідами крові і "гарячим" слідом затримали фігуранта", — йдеться у повідомленні. 

Убивство Чупира

Нєбитов повідомив, що вбивця завдав літньому чоловіку ножове поранення у серце. 

"Надалі 43-річний зловмисник тачкою перевіз тіло до кладовища, приховав травою та вінками", — зазначив начальник поліції Київщини. 

Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині засуджено матір та її співмешканця за побиття малолітньої дитини. Чоловіка на підпитку роздратував плач однорічної дитини, і він завдав їй 19 ударів по голові. Від одержаних травм дитина померла.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:03 В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

19:00 В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

19:00 Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина

18:49 До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб

18:27 "Шахтар" намагався підписати Артема Довбика — скільки пропонував

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 На Харківщині знайшли понад 70 мін "пелюсток", залишених окупантами

18:20 В Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

17:58Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Актуальне по темі

None 13 Березень 19:03

В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

None 13 Березень 18:52

В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

None 13 Березень 18:50

Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина

None 13 Березень 18:49

До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB