На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція
Поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловікові, якого підозрюють у вбивстві товариша. Убивця сховав тіло на місцевому кладовищі.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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Подробиці вбивства
Як розповів голова поліції Київщини, 65-річний чоловік три дні не виходив на зв'язок, після чого його родичі звернулися до правоохоронців.
"Протягом трьох днів 65-річний житель села Чупира не виходив на зв'язок. Родичі забили на сполох і звернулись до поліції. В будинку зниклого ми виявили речі зі слідами крові і "гарячим" слідом затримали фігуранта", — йдеться у повідомленні.
Нєбитов повідомив, що вбивця завдав літньому чоловіку ножове поранення у серце.
"Надалі 43-річний зловмисник тачкою перевіз тіло до кладовища, приховав травою та вінками", — зазначив начальник поліції Київщини.
Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині засуджено матір та її співмешканця за побиття малолітньої дитини. Чоловіка на підпитку роздратував плач однорічної дитини, і він завдав їй 19 ударів по голові. Від одержаних травм дитина померла.