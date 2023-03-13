В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция
Полицейские Киевщины сообщили о подозрении мужчине, подозреваемом в убийстве товарища. Убийца спрятал тело на местном кладбище.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Подробности убийства
Как рассказал глава полиции Киевщины, 65-летний мужчина три дня не выходил на связь, после чего его родственники обратились в милицию.
"В течение трех дней 65-летний житель села Чупира не выходил на связь. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В доме пропавшего мы обнаружили вещи со следами крови и "горячим" следом задержали фигуранта", — говорится в сообщении.
Небитов сообщил, что убийца нанес пожилому мужчине ножевое ранение в сердце.
"В дальнейшем 43-летний злоумышленник тачкой перевез тело в кладбище, спрятал травой и венками", — отметил начальник полиции Киевщины.
Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет за решеткой.
Напомним, ранее на Днепропетровщине осуждена мать и ее сожитель за избиение малолетнего ребенка. Мужчину под алкоголем разозлил плач годовалого ребенка, и он нанес ему 19 ударов по голове. От полученных травм ребенок скончался.