В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

По подозрению в убийстве задержан 43-летний житель Киевщины

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении мужчине, подозреваемом в убийстве товарища. Убийца спрятал тело на местном кладбище.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Подробности убийства

Как рассказал глава полиции Киевщины, 65-летний мужчина три дня не выходил на связь, после чего его родственники обратились в милицию.

"В течение трех дней 65-летний житель села Чупира не выходил на связь. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В доме пропавшего мы обнаружили вещи со следами крови и "горячим" следом задержали фигуранта", — говорится в сообщении.

Небитов сообщил, что убийца нанес пожилому мужчине ножевое ранение в сердце.

"В дальнейшем 43-летний злоумышленник тачкой перевез тело в кладбище, спрятал травой и венками", — отметил начальник полиции Киевщины.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее на Днепропетровщине осуждена мать и ее сожитель за избиение малолетнего ребенка. Мужчину под алкоголем разозлил плач годовалого ребенка, и он нанес ему 19 ударов по голове. От полученных травм ребенок скончался.