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На Київщині чоловік зґвалтував 13-річну родичку: поліція оголосила підозру

9 серпня 2023 10:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік зґвалтував 13-річну родичку: поліція оголосила підозру
Чоловік вчиняє наругу над дівчиною. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області в одному з сіл Броварського району стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі справи

За даними слідства, поки дорослих не було вдома, чоловік вирішив запропонувати дівчинці вступити в статевий акт, на що вона відмовила.

Проте зловмисника це не зупинило, і він попри незгоду дівчини все одно вчинив сексуальне насильство проти її бажання та волі.

 

Покарання зловмиснику

Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру (ч. 4 ст. 152 ККУ).

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Додамо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.

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