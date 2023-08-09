На Київщині чоловік зґвалтував 13-річну родичку: поліція оголосила підозру

Чоловік вчиняє наругу над дівчиною. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області в одному з сіл Броварського району стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, поки дорослих не було вдома, чоловік вирішив запропонувати дівчинці вступити в статевий акт, на що вона відмовила.

Проте зловмисника це не зупинило, і він попри незгоду дівчини все одно вчинив сексуальне насильство проти її бажання та волі.

Покарання зловмиснику

Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

За фактом зґвалтування слідчі повідомили зловмиснику про підозру (ч. 4 ст. 152 ККУ).

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Додамо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.