В Киевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу: полиция объявила подозрение
В Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Детали дела
По данным следствия, пока взрослых не было дома, мужчина решил предложить девочке вступить в половой акт, на что она отказала.
Однако злоумышленника это не остановило, и он, несмотря на несогласие девушки, все равно совершил сексуальное насилие против ее желания и воли.
Наказание злоумышленнику
В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.
По факту изнасилования следователи сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 4 ст. 152 УК).
За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку . Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.
Добавим, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.