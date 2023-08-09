В Киевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу: полиция объявила подозрение

Мужчина надругается над девушкой. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали дела

По данным следствия, пока взрослых не было дома, мужчина решил предложить девочке вступить в половой акт, на что она отказала.

Однако злоумышленника это не остановило, и он, несмотря на несогласие девушки, все равно совершил сексуальное насилие против ее желания и воли.

Наказание злоумышленнику

В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

По факту изнасилования следователи сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 4 ст. 152 УК).

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку . Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.

Добавим, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.