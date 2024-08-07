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На Київщині чути вибухи — в ОВА повідомили про роботу ППО по безпілотнику

7 серпня 2024 07:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Київській області 7 серпня — ППО працює по російському безпілотнику
Іранський дрон у небі над Україною. Ілюстративне фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У середу, 7 серпня, у Київській області чути вибухи. Працює українська ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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В обласній адміністрації зазначили, що було зафіксовано рух російських безпілотників.

"У регіоні працють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

Влада закликала жителів не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали в КОВА.

Вибухи в Київській області
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