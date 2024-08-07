Вибухи у Київській області 7 серпня — ППО працює по російському безпілотнику

На Київщині чути вибухи — в ОВА повідомили про роботу ППО по безпілотнику
7 серпня 2024 07:14
Іранський дрон у небі над Україною. Ілюстративне фото: Reuters
У середу, 7 серпня, у Київській області чути вибухи. Працює українська ППО.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
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В обласній адміністрації зазначили, що було зафіксовано рух російських безпілотників.
"У регіоні працють сили ППО", — йдеться у повідомленні.
Влада закликала жителів не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали в КОВА.
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