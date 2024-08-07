Взрывы в Киевской области 7 августа - ПВО работает по российскому беспилотнику

В Киевской области слышны взрывы — в ОВА сообщили о работе ПВО по беспилотнику
7 августа 2024 07:14
Иранский дрон в небе над Украиной. Иллюстративное фото: Reuters
В среду, 7 августа, в Киевской области слышны взрывы. Работает украинская ПВО.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА).
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В Киевской области работает ПВО
В областной администрации отметили, что было зафиксировано движение российских беспилотников.
"В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Власти призвали жителей не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", добавили в КОВА.
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