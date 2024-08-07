Взрывы в Киевской области 7 августа - ПВО работает по российскому беспилотнику

Иранский дрон в небе над Украиной. Иллюстративное фото: Reuters

В среду, 7 августа, в Киевской области слышны взрывы. Работает украинская ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА).

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В Киевской области работает ПВО

В областной администрации отметили, что было зафиксировано движение российских беспилотников.

"В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", добавили в КОВА.