Вибухи в Київській області ввечері 21 березня — деталі

На Київщині чутно потужні вибухи — яка загроза
Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 21 березня. Наразі у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
Вибухи на Київщині 21 березня
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ударні безпілотники російських загарбників. Наразі сили ППО працюють по цілях ворога.
Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Наразі повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, близько 21:05 вибухи лунали у Запорізькій області. Ворог атакував безпілотниками.
Також у ніч проти 21 березня окупанти завдали удару по обʼєкту цивільної інфраструктури в Хмельницькій області.
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