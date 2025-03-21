Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині чутно потужні вибухи — яка загроза arrow

На Київщині чутно потужні вибухи — яка загроза

21 березня 2025 21:42
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Київській області ввечері 21 березня — деталі
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 21 березня. Наразі у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Читайте також:

Вибухи на Київщині 21 березня

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ударні безпілотники російських загарбників. Наразі сили ППО працюють по цілях ворога.

Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.

null
Допис КОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Карта повітряних тривог 21 березня
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, близько 21:05 вибухи лунали у Запорізькій області. Ворог атакував безпілотниками. 

Також у ніч проти 21 березня окупанти завдали удару по обʼєкту цивільної інфраструктури в Хмельницькій області.

війна вибух Київська область обстріли ППО
Реклама
Реклама
Реклама