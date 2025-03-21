Взрывы в Киевской области вечером 21 марта — детали

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 21 марта. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Взрывы на Киевщине 21 марта

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы ударные беспилотники российских захватчиков. Сейчас силы ПВО работают по целям врага.

Людей призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.

Пост КОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, около 21:05 взрывы раздавались в Запорожской области. Враг атаковал беспилотниками.

Также в ночь на 21 марта оккупанты нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Хмельницкой области.