Взрывы в Киевской области вечером 21 марта — детали

На Киевщине слышны мощные взрывы — какая угроза
Взрывы в Киевской области прогремели вечером, 21 марта. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы на Киевщине 21 марта
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы ударные беспилотники российских захватчиков. Сейчас силы ПВО работают по целям врага.
Людей призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, около 21:05 взрывы раздавались в Запорожской области. Враг атаковал беспилотниками.
Также в ночь на 21 марта оккупанты нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Хмельницкой области.
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