Що відомо про вибухи на Київщині пізно ввечері 4 січня 2025 року

Робота мобільної групи ППО. Фото ілюстративне: Сумська ОВА

Вибухи лунають на Київщині зараз, пізно ввечері в суботу, 4 січня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили про атаку БпЛА та роботу ППО.

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Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи в Київській області пізно ввечері 4 січня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:05. О 22:37 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що три "Шахеди" на півночі Київської області тримають західний курс, а один безпілотник перелітає з Чернігівської області в Київську область.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Станом на 22:45, за даними Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з північного сходу летів у напрямку Броварів Київської області.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 22:52 у Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ворожих безпілотників — по них працює ППО. Громадян закликали не фотографувати та не знімати роботу військових, а також не нехтувати правилами безпеки й до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 4 січня

Карта повітряних тривог станом на 23:00 4 січня

Крім Київської області, повітряна тривога пізно ввечері 4 січня триває ще у восьми регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Нагадаємо, 4 січня росіяни завдали авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району Сумської області, скинувши бомбу на житлову багатоповерхівку. Унаслідок обстрілу є травмовані. Серед них двоє дітей.

Також ми повідомляли, що вночі та вранці 4 січня РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Ворог застосував артилерію та ракети, а також атакував дроном-камікадзе місцеву пожежну частину. Обійшлося без постраждалих.