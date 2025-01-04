Что известно о взрывах на Киевщине поздно вечером 4 января 2025 года

Работа мобильной группы ПВО. Фото иллюстративное: Сумская ОВА

Взрывы раздаются на Киевщине сейчас, поздно вечером в субботу, 4 января. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили об атаке БпЛА и работе ПВО.

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Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно о взрывах в Киевской области поздно вечером 4 января

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:05. В 22:37 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что три "Шахеда" на севере Киевской области держат западный курс, а один беспилотник перелетает из Черниговской области в Киевскую область.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

По состоянию на 22:45, по данным Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА с северо-востока летел в направлении Броваров Киевской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 22:52 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение вражеских беспилотников — по ним работает ПВО. Граждан призвали не фотографировать и не снимать работу военных, а также не пренебрегать правилами безопасности и до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 4 января

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:00 4 января

Кроме Киевской области, воздушная тревога поздно вечером 4 января продолжается еще в восьми регионах. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Напомним, 4 января россияне нанесли авиационный удар по Свеской громаде Шосткинского района Сумской области, сбросив бомбу на жилую многоэтажку. В результате обстрела есть травмированные. Среди них двое детей.

Также мы сообщали, что ночью и утром 4 января РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области. Враг применил артиллерию и ракеты, а также атаковал дроном-камикадзе местную пожарную часть. Обошлось без пострадавших.