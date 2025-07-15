Вечірні вибухи на Київщині 15 липня 2025 року — що відомо про обстріл

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"

Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері у вівторок, 15 липня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 15 липня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:12.

Реклама

Про роботу ППО Київська ОВА попередила о 22:58. Громадян закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських військовослужбовців, а також до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 15 липня

Карта повітряних тривог станом на 23:00 15 липня

Станом на 23:00 повітряна тривога, крім Київської області, триває ще в дев'яти регіонах і двох районах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська області, Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.

Реклама

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня було чутно вибухи у Дніпрі. Перед тим, як вони пролунали, військові попереджали про рух декількох безпілотників у бік міста.

Також ми повідомляли, що ввечері 15 липня прогримів вибух в Одеській області. У регіоні тоді тривала повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗС, ворог випустив ракету в напрямку Одеси.