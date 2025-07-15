Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині чутно вибухи — що кажуть в ОВА

На Київщині чутно вибухи — що кажуть в ОВА

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 23:00
Вечірні вибухи на Київщині 15 липня 2025 року — що відомо про обстріл
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"

Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері у вівторок, 15 липня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

Реклама
Читайте також:
Робота ППО на Київщині пізно ввечері 15 липня 2025 року
Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 15 липня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:12.

Реклама

Про роботу ППО Київська ОВА попередила о 22:58. Громадян закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських військовослужбовців, а також до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 15 липня

Повітряна тривога пізно ввечері 15 липня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:00 15 липня

Станом на 23:00 повітряна тривога, крім Київської області, триває ще в дев'яти регіонах і двох районах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська області, Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.

Реклама

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня було чутно вибухи у Дніпрі. Перед тим, як вони пролунали, військові попереджали про рух декількох безпілотників у бік міста.

Також ми повідомляли, що ввечері 15 липня прогримів вибух в Одеській області. У регіоні тоді тривала повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗС, ворог випустив ракету в напрямку Одеси.

вибух безпілотники обстріли Київська військова адміністрація ППО
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації