Вечірні вибухи на Київщині 15 липня 2025 року — що відомо про обстріл

На Київщині чутно вибухи — що кажуть в ОВА
Вибухи чутно на Київщині зараз, пізно ввечері у вівторок, 15 липня. У Київській області триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.
Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 15 липня
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:12.
Про роботу ППО Київська ОВА попередила о 22:58. Громадян закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу українських військовослужбовців, а також до завершення повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 15 липня
Станом на 23:00 повітряна тривога, крім Київської області, триває ще в дев'яти регіонах і двох районах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська області, Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.
Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня було чутно вибухи у Дніпрі. Перед тим, як вони пролунали, військові попереджали про рух декількох безпілотників у бік міста.
Також ми повідомляли, що ввечері 15 липня прогримів вибух в Одеській області. У регіоні тоді тривала повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗС, ворог випустив ракету в напрямку Одеси.
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