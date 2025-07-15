Вечерние взрывы на Киевщине 15 июля 2025 года — что известно об обстреле

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Воздушное командование "Юг"

Взрывы слышны на Киевщине сейчас, поздно вечером во вторник, 15 июля. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе есть вражеские БпЛА, по которым работают силы ПВО.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно о взрывах в Киевской области вечером 15 июля

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:12.

О работе ПВО Киевская ОВА предупредила в 22:58. Граждан призвали не фотографировать и не снимать на видео работу украинских военнослужащих, а также до завершения воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 15 июля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:00 15 июля

По состоянию на 23:00 воздушная тревога, кроме Киевской области, продолжается еще в девяти регионах и двух районах. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Полтавская, Сумская области, Золотоношский и Черкасский районы Черкасской области.

Напомним, поздно вечером 15 июля были слышны взрывы в Днепре. Перед тем, как они прозвучали, военные предупреждали о движении нескольких беспилотников в сторону города.

Также мы сообщали, что вечером 15 июля прогремел взрыв в Одесской области. В регионе тогда продолжалась воздушная тревога. По информации Воздушных Сил ВС, враг выпустил ракету в направлении Одессы.